Cessate il fuoco a Gaza | accordo di pace senza Nobel

Niente Nobel per la pace a Trump per l’accordo di cessate il fuoco a Gaza. In ritardo l’intesa con la regia del presidente Usa rispetto alle tempistiche di candidatura del Nobel per la pace 2025 assegnato alla leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado a cui Trump avrebbe telefonato per congratularsi. Mentre Machado twitta: “Siamo alle soglie della vittoria e oggi più che mai contiamo sul presidente Trump, sul popolo degli Stati Uniti, sul popolo dell’America Latina e sulle nazioni democratiche del mondo come nostri principali alleati per raggiungere la libertà e la democrazia. Il Venezuela sarà libero!”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it