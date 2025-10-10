Cesena punta sui talenti progetto ‘Cesena 4 talents’ per attrarre profili ad alta specializzazione

Cesena è affermata come punto di riferimento regionale per l’accoglienza e la valorizzazione dei talenti, ovvero di tutti quei professionisti che scelgono la nostra città per formarsi e realizzarsi dal punto di vista lavorativo. Nell’ambito di un forum territoriale tematico, giovedì 2 ottobre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: cesena - punta

Blesa pronto a conquistare Cesena. Punta giramondo col vizio del gol

Basta con i genitori e i nonni tassisti per l’allenamento dei ragazzi: Cesena punta al trasporto pubblico sportivo - X Vai su X

Un’altra squadra che punta alla serie A diretta per la Futsal Cesena che, dopo aver perso con varie recriminazioni all’esordio... - facebook.com Vai su Facebook

Riparte il progetto ’Scuola bianconera’ - Con l’avvio del nuovo anno scolastico è pronta a ripartire anche ’Scuola Bianconera’, il progetto educativo ideato dal Cesena Fc e sviluppato con il prezioso sostegno dei partner E. Scrive ilrestodelcarlino.it