Cervo attraversa la strada e lo investe con l' auto | guidatore 23enne illeso

Ancora un incidente stradale sulle strade collinari di Verona: nella serata di giovedì, in via Trezzolano, un'auto ha investito un cervo, che è rimasto ucciso nella collisione. La Citroen C4 Picasso stava percorrendo la strada provinciale, quando all'improvviso l'animale ha attraversato la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

