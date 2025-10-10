Certificato di malattia anche a distanza la novità della legge sulle semplificazioni | ecco come funziona

Ilmessaggero.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvata al senato la Legge semplificazioni. Tra le novità i medici potranno certificare l?assenza per malattia dei dipendenti pubblici anche senza visita in presenza, come scrive. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

certificato di malattia anche a distanza la novit224 della legge sulle semplificazioni ecco come funziona

© Ilmessaggero.it - Certificato di malattia anche a distanza, la novità della legge sulle semplificazioni: ecco come funziona

In questa notizia si parla di: certificato - malattia

INPS, il certificato del medico non basta più: se sei assente per malattia, il capo può licenziarti se non ti adegui

Certificato di malattia: cosa rischia chi lo invia in ritardo? [Sentenza]

Malattia colf e badanti 2025: regole, certificato, retribuzione e conservazione posto

certificato malattia distanza novit224Certificato di malattia a distanza, novità con la legge sulle semplificazioni: ecco cosa cambia - Tra le novità i medici potranno certificare l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici anche senza visita in presenza, come ... Come scrive corriereadriatico.it

certificato malattia distanza novit224Certificato di malattia a distanza, la novità della legge sulle semplificazioni: ecco come funziona - Tra le novità i medici potranno certificare l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici anche senza visita in presenza, come ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Certificato Malattia Distanza Novit224