Certi infortuni ti segnano le parole su Lukaku non lasciano dubbi
Il belga sta lavorando per tornare il prima possibile, ma le ultime dichiarazioni dell’agente sono una sentenza netta. Il Napoli, insieme alla Roma, guarda tutti dall’alto verso il basso. Il successo contro il Genoa ha riposizionato gli azzurri in cima alla classifica. Azzurri che torneranno ora in campo tra undici giorni contro il Torino. Una sfida che Conte sta già preparando vista l’emergenza dovuta dagli infortuni di Politano e Lobotka. Una situazione infortuni, che inevitabilmente porta alla mente Romelu Lukaku. E sul belga ha parlato proprio il suo agente, facendo chiarezza su alcuni aspetti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
DOMENICA TUTTI AL BLASONE! Domenica 12 ottobre ? Ore 13:00 ? Stadio Enzo Blasone AC Foligno 1928 vs Poggibonsi Anche se la squadra paga il prezzo di diversi infortuni, siamo certi che il calore dei nostri tifosi potrà fare la differen
Maignan, futuro in bilico. Tra Modric da record, il caso Nkunku e alcuni infortuni #SempreMilan #ACMilan #Milan