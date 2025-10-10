Cernusco Lombardone l' ufficio postale chiude per rinnovarsi
Cantiere in arrivo all'ufficio postale di Cernusco Lombardone. Da mercoledì 15 ottobre la sede di piazza Vittoria, 7 sarà interessata da interventi di ristrutturazione che porteranno al completo rinnovamento della struttura. La riapertura è prevista entro la fine di novembre.Il progetto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: cernusco - lombardone
