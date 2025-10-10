Cerea Verona studenti musulmani si tappano le orecchie durante la benedizione
Quattro studenti musulmani di 13 anni si sono tappati le orecchie durante la benedizione di un plesso scolastico a Cerea, in provincia di Verona. Il vicario del parroco minimizza: "È stata solo una bravata". Ma politici e autorità locali condannano il gesto come "irrispettoso". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
