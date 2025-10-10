Cercola e Pollena Trocchia | Sicurezza ambientale Carabinieri denunciano 3 persone

Controlli congiunti dei Carabinieri e dei Forestali a Cercola e Pollena Trocchia: sequestrati due autolavaggi e un’officina per violazioni ambientali.. A Cercola e Pollena Trocchia i carabinieri della tenenza insieme ai militari forestali del nucleo di Napoli e del nucleo parco di san Sebastiano al Vesuvio hanno controllato due autolavaggi e un’officina meccanica. I tre operai delle attività sono stati denunciati per scarico non autorizzato delle acque reflue industriali e per gestione illecita di rifiuti. Per i 3 imprenditori anche una sanzione amministrativa pari a 7.833 euro e le aziende sequestrate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

