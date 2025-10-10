Cerchio di donne e bagno sonoro

Bolognatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata gratuita dedicata alle donne, per riscoprire il valore della ciclicità e come questa possa diventare una bussola per vivere con più equilibrio e consapevolezza. Durante l’incontro si creerà un cerchio di condivisione e ascolto, uno spazio accogliente dove fermarsi, ritrovare calma e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cerchio - donne

