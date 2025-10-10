Cercano un giovane ladro al supermercato vedono un uomo in fuga | aveva rubato anche lui
Stavano ricercando un giovane 22enne segnalato dalla direzione del centro commerciale ‘Il Castello’ che lo aveva pizzicato intento a rubare, quando hanno scorto un uomo che alla loro vista si è messo a correre, all’apparenza senza motivo. La causa, invece, era ben chiara al 54enne, che è stato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: cercano - giovane
Lo cercano al cellulare, il giovane papà non risponde: Alessandro Silvestri trovato morto sul letto
Lo cercano al cellulare, il giovane papà non risponde: Alessandro Silvestri trovato morto sul letto. Aveva 44 anni
Leggi qui ? https://www.zmedia.it/reggio-calabria-arrestata-giovane-accusata-di-aver-soffocato-e-occultato-i-corpi-dei-suoi-figli-neonati-si-cercano-i-resti-umani-di-un-terzo-bimbo/ La Squadra Mobile ha eseguito la misura cautelare ai domiciliari con braccial - facebook.com Vai su Facebook
Ladro seriale di nuovo in manette. Sorpreso a rubare al supermercato. Terzo arresto in quattro giorni - È stato catturato venerdì a Cento, sabato a Ferrara e lunedì ancora nella città del Guercino. Da msn.com
Lucca, ladro al supermercato ruba vino e caffè per 220 euro: 37enne arrestato - Lucca, 8 ottobre 2025 – Aveva cercato di superare le casse di un supermercato a Lucca senza pagare merce di vario genere, per un valore di 220 euro. Riporta msn.com