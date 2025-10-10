Cercano un giovane ladro al supermercato vedono un uomo in fuga | aveva rubato anche lui

Stavano ricercando un giovane 22enne segnalato dalla direzione del centro commerciale ‘Il Castello’ che lo aveva pizzicato intento a rubare, quando hanno scorto un uomo che alla loro vista si è messo a correre, all’apparenza senza motivo. La causa, invece, era ben chiara al 54enne, che è stato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it