C’era carburante solo per altri 5 minuti di volo l’areo ha provato per tre volte ad atterrare ma c’era la tempesta e le condizioni erano proibitive | l’incubo del volo Ryanair partito da Pisa
Un volo Ryanair partito dall’Italia e diretto in Scozia si è trasformato in un’odissea di quasi due ore tra i cieli britannici, in balia della tempesta Amy, culminata in un atterraggio d’emergenza a Manchester con i serbatoi quasi a secco. La vicenda, che risale allo scorso 3 ottobre, è emersa solo nelle ultime ore, dopo che l’autorità dell’aviazione del Regno Unito ha avviato un’indagine formale sull’incidente. Il volo FR-3418 della compagnia low cost, operato da Malta Air e partito da Pisa con destinazione Glasgow Prestwick, si è trovato a dover affrontare condizioni meteorologiche proibitive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
