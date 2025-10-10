Centro sportivo ex Panther Al posto del degrado posteggi negozi e farmacia | Rinasce il cuore di Pieve

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro sportivo di via dei Pini, l’ex Panther, abbandonato ormai da circa 35 anni, verrà demolito e finalmente recuperato. Al suo posto sorgeranno 300 parcheggi e due aree commerciali, tra cui la nuova sede della Farmacia comunale. Quella della struttura e dell’area che un tempo ospitavano uno dei centri sportivi più prestigiosi del sud Milano - tanto da fare concorrenza allo Sporting di Milano 3 - è una storia che, dopo decenni di abbandono e degrado, si prepara finalmente a scrivere un nuovo capitolo. Il merito va riconosciuto all’amministrazione comunale, che, al di là dei colori politici, è riuscita a mantenere una promessa e a risolvere un problema storico per la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

centro sportivo ex panther al posto del degrado posteggi negozi e farmacia rinasce il cuore di pieve

© Ilgiorno.it - Centro sportivo ex Panther. Al posto del degrado posteggi, negozi e farmacia: "Rinasce il cuore di Pieve"

In questa notizia si parla di: centro - sportivo

Bollette non pagate dal Comune: docce fredde al centro sportivo di Cernusco Lombardone

Centro sportivo Vassalini. Campi di padel ma non solo

Rapina nel cuore di Roma e fuga, ladri mimetizzati tra i clienti di un centro sportivo: arrestati

Pizzo, da ex discarica a centro sportivo - Per la rinascita di Marinella, da ex discarica a centro sportivo, all'inaugurazione, sarà presente a Pizzo il viceministro Vannia Gava. Scrive quotidianodelsud.it

Ipotesi centro sportivo per l’ex Mercato dei fiori. «Aspettiamo proposte» - Non è ancora definita la sorte che sarà riservata all’ex Mercato dei fiori di via Trionfale, nel Municipio I. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Sportivo Ex Panther