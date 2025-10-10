Centro sportivo ex Panther Al posto del degrado posteggi negozi e farmacia | Rinasce il cuore di Pieve

Il centro sportivo di via dei Pini, l’ex Panther, abbandonato ormai da circa 35 anni, verrà demolito e finalmente recuperato. Al suo posto sorgeranno 300 parcheggi e due aree commerciali, tra cui la nuova sede della Farmacia comunale. Quella della struttura e dell’area che un tempo ospitavano uno dei centri sportivi più prestigiosi del sud Milano - tanto da fare concorrenza allo Sporting di Milano 3 - è una storia che, dopo decenni di abbandono e degrado, si prepara finalmente a scrivere un nuovo capitolo. Il merito va riconosciuto all’amministrazione comunale, che, al di là dei colori politici, è riuscita a mantenere una promessa e a risolvere un problema storico per la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

