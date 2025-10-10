Centro estetico chiuso a Lucera | trattamenti con botulismo e filler incastrati dalle pubblicità su Instagram
Chiuso dai carabinieri un centro abusivo di medicina estetica a Lucera. Trovate siringhe di botulino, lodocaina e acido ialuronico. La titolare pubblicizzava su Instagram a prezzi ridotti. Arrestato il padre della donna per l’allaccio abusivo alla rete pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
