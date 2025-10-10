Celebrazioni per la Giornata Mondiale Missionaria | un fine settimana ricco di eventi

Pisa, 10 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Mondiale Missionaria, il fine settimana del 18 e 19 ottobre si prospetta denso di appuntamenti significativi presso la comunità de I Passi. Le iniziative avranno inizio sabato 18 ottobre alle ore 18, con un incontro aperto a tutti i volontari e le volontarie del GMA (Gruppo Missioni Africa). Ospite speciale sarà Padre Vitale Vitali, presidente del GMA, che guiderà il momento di confronto. L’incontro è aperto a chiunque desideri partecipare. Le celebrazioni proseguiranno domenica 19 ottobre con un ricco programma: - Alle ore 10, Padre Vitali incontrerà tutti i gruppi di catechismo per condividere la sua testimonianza di missionario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

