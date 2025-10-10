Celebrazioni per la Giornata Mondiale Missionaria | un fine settimana ricco di eventi
Pisa, 10 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Mondiale Missionaria, il fine settimana del 18 e 19 ottobre si prospetta denso di appuntamenti significativi presso la comunità de I Passi. Le iniziative avranno inizio sabato 18 ottobre alle ore 18, con un incontro aperto a tutti i volontari e le volontarie del GMA (Gruppo Missioni Africa). Ospite speciale sarà Padre Vitale Vitali, presidente del GMA, che guiderà il momento di confronto. L’incontro è aperto a chiunque desideri partecipare. Le celebrazioni proseguiranno domenica 19 ottobre con un ricco programma: - Alle ore 10, Padre Vitali incontrerà tutti i gruppi di catechismo per condividere la sua testimonianza di missionario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: celebrazioni - giornata
Accoglienza e dialogo. Celebrazioni della Diocesi per la Giornata del migrante
Giugliano, celebrazioni nella giornata della memoria per il tredici martiri
Oggi la Festa dei Nonni: domenica giornata di prevenzione, mercoledì le celebrazioni
[Eventi] CELEBRAZIONI PER IL 40° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI COSTANTINO MORTATI I a Giornata MORTATI NELLA SCIENZA COSTITUZIONALISTICA ITALIANA ED EUROPEA Sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica Mercole - facebook.com Vai su Facebook
Celebrazioni per la Giornata Mondiale Missionaria: un fine settimana ricco di eventi - Pisa, 10 ottobre 2025 – In occasione della Giornata Mondiale Missionaria, il fine settimana del 18 e 19 ottobre si prospetta denso di appuntamenti significativi presso la comunità de I Passi. Come scrive lanazione.it
Ottobre missionario 2025 - ) raccolgono testimonianze di missionari e missionarie che operano in Brasile, a Cuba, in Amazzonia, in Ecuador e nella martoriata Ucraina, ... Si legge su padovanews.it