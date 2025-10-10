Cedimento manto stradale il sindaco alle famiglie | Stiamo facendo di tutto per risolvere la situazione

Il sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese, a Foggiatoday assicura che l'amministrazione comunale sta facendo di tutto per intercettare un finanziamento per risolvere il cedimento del manto stradale davanti a una serie di abitazioni, compresa quella di Luciano Pompa, uno dei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

"Grave cedimento del manto stradale davanti alla mia abitazione ma il Comune non interviene"

