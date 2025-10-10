Cede cocaina in bicicletta sul lungomare di Miramare | 18enne arrestato dai carabinieri
I carabinieri di Rimini, nell’ambito di un servizio antidroga, hanno arrestato nella flagranza dell’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 18enne albanese, senza fissa dimora. Nel pomeriggio di giovedì (9 ottobre) i militari lo hanno notato mentre percorreva in bicicletta il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
