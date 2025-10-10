Cede cocaina in bicicletta sul lungomare di Miramare | 18enne arrestato dai carabinieri

Riminitoday.it | 10 ott 2025

I carabinieri di Rimini, nell’ambito di un servizio antidroga, hanno arrestato nella flagranza dell’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 18enne albanese, senza fissa dimora. Nel pomeriggio di giovedì (9 ottobre) i militari lo hanno notato mentre percorreva in bicicletta il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

cede cocaina bicicletta lungomareCede cocaina sul lungomare: a Miramare arrestato un 18enne - Un 18enne di nazionalità albanese, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini sul litorale sud di Miramare. Da msn.com

Spaccia cocaina sul lungomare. Arrestato dai militari un 24enne albanese - Venerdì sera i carabinieri della compagnia di Riccione hanno fermato un 24enne di origine albanese. Si legge su ilrestodelcarlino.it

