Cecità e disturbi della vista | Importante la prevenzione

C’è il tema della prevenzione al centro dell’incontro tenutosi ieri, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, nella sede della sezione territoriale di Lodi dell’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, organizzato in collaborazione con Iapb Italia (l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità). All’appuntamento, introdotto dalla presidente Arianna Sofia Ferrari, si è parlato anche di diritti ed inclusione delle persone ipovedenti e non vedenti. "La nostra associazione – ha spiegato Ferrari – opera su tre livelli, territoriale, regionale e nazionale, per tutelare i diritti e promuovere iniziative in favore delle persone con disabilità visiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cecità e disturbi della vista: "Importante la prevenzione"

In questa notizia si parla di: cecit - disturbi

Ogni anno, il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale come importante momento per riflettere sul tema del benessere salute mentale, combattere lo stigma e promuovere la prevenzione e il sostegno per chi vive con disturbi mentali. In o - facebook.com Vai su Facebook

Cecità e disturbi della vista: "Importante la prevenzione" - C’è il tema della prevenzione al centro dell’incontro tenutosi ieri, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, nella sede della sezione territoriale di Lodi dell’ Unione Italiana dei Ciechi e ... Come scrive ilgiorno.it

Rischio Alzheimer: perché è importante proteggere udito e vista - La demenza è una condizione con cui, secondo le stime più recenti, sempre più persone dovranno fare i conti negli anni a venire. Come scrive gazzetta.it