Ceccon | Non sono geloso di Sinner è un dato di fatto che guadagniamo 15mila dollari se va bene

Il nuotatore Thomas Ceccon, in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles del 2028, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. L'intervista a Ceccon. « Io sono molto sensibile, anche se non sembra. Quando ti apri poi ti rendi vulnerabile, ecco perché mi nascondo molto. L'unica volta in cui non potevo era sul podio all'Olimpiade di Parigi ». Si è vergognato di essersi fatto vedere emozionato? « Mi sarei messo a piangere ma mi sono trattenuto, non volevo farlo davanti a tutti. Ho pianto la sera in camera ». Non è un tipo facile da comprendere. « Faccio i conti con i miei sbalzi di umore. Anche per stupidaggini, magari non mi piace come mi sto allenando oppure ho un pensiero che non voglio esternare.

