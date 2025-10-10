C’è una concorrente trans Clamoroso scoop sul Grande Fratello lei non l’ha mai detto | chi è
Alla vigilia della seconda puntata del Grande Fratello, una voce aveva iniziato a circolare con insistenza tra gli appassionati del reality: l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di un concorrente trans. L’indiscrezione, lanciata dal giornalista Davide Maggio, aveva rapidamente fatto il giro del web, suscitando curiosità e grande attenzione mediatica. In molti si aspettavano un annuncio ufficiale durante la diretta, ma quando sono stati presentati i cinque nuovi inquilini, non è sembrato emergere alcun riferimento in tal senso. Eppure, secondo alcune ipotesi, la presenza di un concorrente trans nel cast non sarebbe da escludere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
