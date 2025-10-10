C' è un record di Coppi al Lombardia che resiste da 71 anni E Pogacar può cancellarlo

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la 119ma edizione del Giro di Lombardia, ultima delle Classiche Autunnali, dominata nelle ultime quattro stagioni dominata da Tadej Pogacar. Ma prima di lui il re della "Corsa delle foglie morte" era Fausto Coppi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pogacar sfida Coppi e la storia: se vince il Lombardia supererà il record del “Campionissimo”

LA FAUSTO COPPI SELLE SAN MARCO. C'&#232; profumo di record - Chiuse le iscrizioni a prezzo agevolato si continua con l’offerta benefica di un posto griglia. Secondo tuttobiciweb.it

