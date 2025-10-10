C' è un record di Coppi al Lombardia che resiste da 71 anni E Pogacar può cancellarlo
Al via la 119ma edizione del Giro di Lombardia, ultima delle Classiche Autunnali, dominata nelle ultime quattro stagioni dominata da Tadej Pogacar. Ma prima di lui il re della "Corsa delle foglie morte" era Fausto Coppi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Giro di Lombardia, l'albo d'oro: Pogacar punta il record di Coppi
Conto alla rovescia per la classica che chiude la stagione, sabato 11 ottobre, con partenza da Como e arrivo in viale Roma. Ganda, Selvino-Nembro, Boccola i punti chiave, Tadej può battere il record di Coppi. - facebook.com Vai su Facebook
