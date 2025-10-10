C’è un piccolo comune lombardo dove si giocano d’azzardo 27 milioni all’anno e non è il solo

BRESCIA – Comuni in “crisi acuta d’azzardo”. Ce ne sono 166 in Italia, dove l’azzardo online è più che doppio rispetto alla media nazionale. Nove in Lombardia: al primo posto, per raccolta pro capite, c’è Mairano, nel Bresciano, seguito da Gravedona ed Uniti (provincia di Como) e Polaveno, sempre nel Bresciano. L’elenco annovera anche Moniga del Garda (Brescia), Vercurago (Lecco), Dubino (Sondrio), Moglia (Mantova), Sarnico (Bergamo) e Dongo (Como). L’aumento più rilevante nel giocato è a Vercurago, +243,9%; il giocato complessivo, invece, vede sul gradino più alto del podio lombardo Gravedona ed Uniti, con quasi 27 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

