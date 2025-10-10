C’è da Ridere spettacolo teatrale sulla salute mentale ideato da Paolo Kessisoglu

La terza tappa di C’è da Ridere approda al Teatro Brancaccio di Roma, che diventa palcoscenico d’eccezione per il primo tour teatrale italiano interamente dedicato alla salute mentale. Un progetto ideato da Paolo Kessisoglu e promosso dall’associazione non profit C’è Da Fare (cedafare.org). 🔗 Leggi su Romatoday.it

