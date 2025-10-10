CdS – Juve il Manchester United punta Yildiz | offerta super
2025-10-10 11:59:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Le voci di mercato intorno a Kenan Yildiz non si placano e questa volta arrivano direttamente dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal portale britannico Caughtoffside, il Manchester United sarebbe pronto a fare follie pur di strappare alla Juve il suo gioiello turco. Il classe 2005, considerato uno dei talenti più luminosi del calcio europeo, è già finito nel mirino del Chelsea, ma i Red Devils sembrano decisi a superare la concorrenza: “Yildiz è la priorità numero uno del mercato estivo 2026 – ha dichiarato una fonte anonima – e allo United sarebbero pronti a spingersi oltre i 90 milioni di euro, più di quanto potrebbero offrire Chelsea e Arsenal”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: juve - manchester
Sancho Inter, primi contatti con il Manchester United: si punta a superare la Juve, trattativa nel vivo!
Calciomercato Juve, Marotta scombina i piani della Vecchia Signora e si muove per quell’obiettivo! Contatti già avviati con il Manchester United: cosa succede ora
Hojlund Juve, novità sul futuro dell’attaccante del Manchester United: è stato proposto a questo nuovo club di Serie A! Ultime
Nesta, retroscena Juve: "Potevo essere bianconero, sì. A Manchester mi è andata bene..." - facebook.com Vai su Facebook
#Nesta, retroscena #Juve: "Potevo essere bianconero, sì. A Manchester mi è andata bene..." - X Vai su X
Juve, affare lampo: il nuovo rinforzo arriva da Manchester - Il calciomercato della Juve vede i bianconeri molto attivi e nelle ultime ore la formazione è piombata su un nome a sorpresa. Segnala diregiovani.it
Juve, Inter, Manchester United: è corsa a tre per Lindelof - La corsa a tre per il difensore classe '94 del Benfica Victor Lindelof non accenna a placarsi. calciomercato.com scrive