CCNL Scuola Gilda | Stipendi quasi da fame servono più risorse e un impegno politico vero

Si è svolto ieri, presso la sede dell’ARAN, un nuovo incontro di contrattazione per il rinnovo del CCNL comparto Scuola 2022-2024. Al termine del confronto, la Gilda degli Insegnanti ha espresso forte insoddisfazione per le risorse economiche attualmente previste, giudicate del tutto insufficienti rispetto all’inflazione e al divario retributivo con gli altri comparti pubblici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ccnl - scuola

Figure di sistema pronte alla svolta: la proposta di Ancodis per una nuova area contrattuale nel CCNL punta a riconoscere finalmente il cuore organizzativo della scuola autonoma e punta su carriera e dignità dei docenti esperti

Rinnovo CCNL scuola 2022/24: il punto sulla trattativa

L’appello di Ancodis a Valditara sul rinnovo del CCNL: ‘Più dignità a chi fa funzionare la scuola’

Nella tarda mattinata di oggi si è tenuto all'ARAN un incontro dedicato al rinnovo del CCNL 2022/24. L'Agenzia ha presentato alle Organizzazioni Sindacali una bozza delle tabelle relative ai possibili incrementi contrattuali. La Cisl Scuola ha ribadito la necess - facebook.com Vai su Facebook

Docenti e Ata, aumenti subito fino a 186 euro, arretrati medi 1.450 euro e una tantum 142 euro: è la proposta Aran per rinnovare il Ccnl 2022/24 - “L’incontro di oggi con le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca si è svolto in un clima costruttivo: abbiamo presentato una proposta economica concentrata sugli incrementi stipen ... Scrive tecnicadellascuola.it