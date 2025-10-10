Cazzullo Roncone e… il gol di Turone | Ha cambiato Roma e Torino socialmente e culturalmente

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone, giornalisti del Corriere della Sera, da anni discutono scherzosamente sul famoso gol di Turone. Una sera, inviati ad Hammamet, hanno scoperto come quel gol ha cambiato la storia della Serie A, mentre due città cambiavano pelle. E così è nato il talk andato in scena al Festival dello Sport di Trento 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

