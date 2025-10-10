Cavallo viene trascinato con una corda a terra dall' auto | ha riportato traumi e ferite

Napolitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non poteva capitare peggior sorte a Rocky, il nome del cavallo che trainato con un altro equino per strada con un'auto e legato da una corda, caduto a terra, è stato trascinato sull'asfalto riportando trauma e ferite. Dopo la caduta, il conducente è sceso dall'auto e ha legato l'animale ferito e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

cavallo viene trascinato cordaArzano, cavallo trascinato sull'asfalto e abbandonato: Rocky è stato salvato - Di nobile, in questa storia c’è solo un cavallo e gli agenti della polizia municipale di Arzano, diretta dal comandante Biagio Chiariello. Secondo ilmattino.it

