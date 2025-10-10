Cavallo viene trascinato con una corda a terra dall' auto | ha riportato traumi e ferite
Non poteva capitare peggior sorte a Rocky, il nome del cavallo che trainato con un altro equino per strada con un'auto e legato da una corda, caduto a terra, è stato trascinato sull'asfalto riportando trauma e ferite. Dopo la caduta, il conducente è sceso dall'auto e ha legato l'animale ferito e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: cavallo - viene
Samuele Cavallo viene da Amici? Ecco la vita privata dell’attore: la moglie, i figli e le canzoni
Presso l’azienda Barone G.R. Macrì, la filatura del cacio cavallo rappresenta una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Questo formaggio semi-stagionato, tipico della tradizione casearia del Sud Italia, viene realizzato con latte fresco di alt - facebook.com Vai su Facebook
Arzano, cavallo trascinato sull'asfalto e abbandonato: Rocky è stato salvato - Di nobile, in questa storia c’è solo un cavallo e gli agenti della polizia municipale di Arzano, diretta dal comandante Biagio Chiariello. Secondo ilmattino.it
Arzano. Cavallo trascinato con una corda a terra dall’auto, salvato dalla polizia locale - Non poteva capitare peggior sorte a Rocky, il nome del cavallo che trainato con un altro equino per strada con un’auto e legato da una corda, caduto a terra, é stato trascinato sull’asfalto riportando ... Riporta internapoli.it