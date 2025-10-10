Cavallo scivola in un torrente Recuperato e salvato dai vigili del fuoco

Arezzonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti stamani, 10 ottobre, alle ore 7.30 in località Molinelli, nell'immediata periferia della città, per recuperare un cavallo caduto in un torrente. L'animale, dopo essere stato sedato dal personale veterinario, è stato imbracato e posizionato in un luogo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cavallo - scivola

cavallo scivola torrente recuperatoCavallo cade nel torrente, salvato dai vigili del fuoco con l'elicottero - Intervento di soccorso questa mattina, venerdì 10 ottobre, in località Molinelli, nel comune di Arezzo, dove un cavallo è caduto in un torrente. Segnala corrierediarezzo.it

Cavallo cade nel laghetto: recuperato dai vigili del fuoco, è gravissimo - E’ avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, poco prima delle 2, quando i vigili del fuoco ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cavallo Scivola Torrente Recuperato