Mattina di tensione in località Molinelli, ad Arezzo, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 7:30 per soccorrere un cavallo caduto in un torrente. Grazie all’intervento tempestivo del personale veterinario, l’animale è stato sedato in sicurezza, imbracato e trasportato in un’area accessibile con l’elicottero Drago del nucleo di Arezzo. L’operazione, condotta con grande professionalità, si è conclusa intorno alle 11:30. Un epilogo positivo per un intervento delicato e complesso. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Cavallo recuperato dal torrente grazie ai Vigili del Fuoco di Arezzo