Cavalli auto e ristoranti il pm amico di Venditti indagato per corruzione

Iltempo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel «sistema Pavia» anche il braccio destro del procuratore. Dopo il terremoto giudiziario che ha travolto l'ex pm Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari in relazione all'archiviazione lampo di Andrea Sempio ma anche per la gestione opaca dei fondi dell'allora Procura di Pavia, ieri è finito nelle maglie dell'inchiesta Clean 2 il pm Pietro Paolo Mazza, che lavorava a stretto contatto con il capo all'epoca delle contestazioni: è indagato per corruzione e peculato. I militari del Gruppo Investigazioni Criminalità organizzata (Gico) della Finanza di Brescia, insieme alla pm Claudia Moregola titolare del fascicolo per corruzione coordinato dal procuratore capo Francesco Prete, ieri hanno effettuato una perquisizione in casa di Mazza, per poi setacciare anche il suo ufficio alla Procura di Milano, dove la toga è in servizio dal 2024, a seguito del trasferimento da Pavia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

cavalli auto e ristoranti il pm amico di venditti indagato per corruzione

© Iltempo.it - Cavalli, auto e ristoranti, il pm “amico” di Venditti indagato per corruzione

In questa notizia si parla di: cavalli - auto

Festa Country a Cepagatti: tra cavalli, auto tuning e street food

In carcere il 28enne che rubò l’auto della polizia e si schiantò in piazza Cavalli

La prima Ferrari elettrica ha quattro motori e 1000 cavalli: ecco perché non sarà mai come le altre auto a batteria

cavalli auto ristoranti pmGarlasco: cavalli, auto e ristoranti, il pm “amico” di Venditti indagato per corruzione - Dopo il terremoto giudiziario che ha travolto l’ex pm Mario Venditti, ... Segnala iltempo.it

cavalli auto ristoranti pmIndagine su Mario Venditi, perquisita la casa del pm di Milano Pietro Paolo Mazza: si cercano spese su cavalli, auto di lusso e ristoranti - Il pm di Milano Pietro Paolo Mazza perquisito in relazione a Mario Venditti, l'ex pm di Pavia indagato a Brescia per corruzione, con l'accusa di aver ottenuto denaro per archiviare ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cavalli Auto Ristoranti Pm