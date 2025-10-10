Cavalli auto e ristoranti il pm amico di Venditti indagato per corruzione
Nel «sistema Pavia» anche il braccio destro del procuratore. Dopo il terremoto giudiziario che ha travolto l'ex pm Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari in relazione all'archiviazione lampo di Andrea Sempio ma anche per la gestione opaca dei fondi dell'allora Procura di Pavia, ieri è finito nelle maglie dell'inchiesta Clean 2 il pm Pietro Paolo Mazza, che lavorava a stretto contatto con il capo all'epoca delle contestazioni: è indagato per corruzione e peculato. I militari del Gruppo Investigazioni Criminalità organizzata (Gico) della Finanza di Brescia, insieme alla pm Claudia Moregola titolare del fascicolo per corruzione coordinato dal procuratore capo Francesco Prete, ieri hanno effettuato una perquisizione in casa di Mazza, per poi setacciare anche il suo ufficio alla Procura di Milano, dove la toga è in servizio dal 2024, a seguito del trasferimento da Pavia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
