Cava de’ Tirreni Premio Arte in Danza compie dieci anni | Enzo Paolo Turchi ospite d’onore
In occasione del decennale, il Premio si trasferisce al nuovo Teatro Siani L’8 e il 9 novembre due serate di emozioni, talento e spettacolo. Per celebrare il suo decimo anno, il Premio Arte in Danza cambia sede e sceglie come cornice il Teatro Siani di Cava de’ Tirreni, struttura moderna e accogliente (ex Metropol) che raccoglie una forte carica simbolica: nata nel 1929, oggi si reinventa come nuovo palcoscenico cittadino, che inaugurerà ufficialmente il 24 ottobre prossimo con lo spettacolo di Giancarlo Giannini, e destinato a ospitare una stagione culturale varia e ambiziosa. Grazie al coraggio e all’impegno economico di un privato che ha creduto nell’arte e nella cultura, la città riconquista finalmente un luogo dedicato all’arte in tutte le sue forme, dalla prosa alla musica, dalla danza alle sperimentazioni, tanto atteso da cittadini e operatori culturali. 🔗 Leggi su Zon.it
