Cattelan alla ChorusLife Arena | Nuove tecnologie tutto il mondo è un palcoscenico
Bergamo. “Oggi tutto il mondo è diventato un palcoscenico”. Grazie in particolare alle nuove tecnologie, al centro di “ Benvenuto nell’AI! ”, nuovo spettacolo di Alessandro Cattelan (prodotto da Live Nation Italia) che il popolare conduttore e showman ha proposto giovedì 9 ottobre alla ChorusLife Arena. Un ritorno a teatro, dopo il debutto con “Salutava sempre – La spettacolare fine di Alessandro Cattelan”, in cui lo showman sposta il proprio sguardo dall’essere umano al futuro (sempre più attuale) in cui le tecnologie sono onnipresenti. In un vero e proprio one man show (anticipato dall’opening affidato ai comici Sandro Cappai e Martina Catuzzi), Cattelan porta molto di sé sul palco, sia il proprio lato pubblico che quello più privato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: cattelan - choruslife
Alessandro Cattelan alla ChorusLife Arena con “Benvenuto nell’AI!”
ALESSANDRO CATTELAN info 0648903278 Non perderti Benvenuto Nell'AI di Alessandro Cattelan! 16 Ottobre 2025 | Teatro Brancaccio, ROMA Biglietti disponibili Acquista il tuo biglietto nel nostro punto vendita a Piazza della Repubblica - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Cattelan alla ChorusLife Arena con “Benvenuto nell’AI!” - ”, che nell’autunno 2025 toccherà le città più importanti d’Italia. Scrive bergamonews.it
Alla ChorusLife Arena gli acrobati (e la magia) del Cirque du Soleil: spettacoli ad aprile 2026, biglietti dal 26 settembre - In scena lo spettacolo Ovo, con scenografia e costumi rivisitati, nuovi numeri acrobatici, personaggi originali e musica reinventata ... Riporta bergamo.corriere.it