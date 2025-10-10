Bergamo. “Oggi tutto il mondo è diventato un palcoscenico”. Grazie in particolare alle nuove tecnologie, al centro di “ Benvenuto nell’AI! ”, nuovo spettacolo di Alessandro Cattelan (prodotto da Live Nation Italia) che il popolare conduttore e showman ha proposto giovedì 9 ottobre alla ChorusLife Arena. Un ritorno a teatro, dopo il debutto con “Salutava sempre – La spettacolare fine di Alessandro Cattelan”, in cui lo showman sposta il proprio sguardo dall’essere umano al futuro (sempre più attuale) in cui le tecnologie sono onnipresenti. In un vero e proprio one man show (anticipato dall’opening affidato ai comici Sandro Cappai e Martina Catuzzi), Cattelan porta molto di sé sul palco, sia il proprio lato pubblico che quello più privato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Cattelan alla ChorusLife Arena: “Nuove tecnologie, tutto il mondo è un palcoscenico”