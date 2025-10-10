Catania tenta il furto in un edificio dismesso | i Carabinieri arrestano un 47enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS E’ da ricondurre nell’ambito dei servizi predisposti secondo le linee guida del Comando Provinciale, finalizzati a prevenire e reprimere i reati in genere e, in particolare, quelli contro il patrimonio, l’arresto, operato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, di un 47enne residente ad Aci Castello. In particolare, una “ gazzella ” del Nucleo Radiomobile, impegnata in un servizio perlustrativo, è stata inviata con tempestività, intorno alle 13.30, in via Domenico Tempio, a seguito della segnalazione, al 112 Numero Unico di Emergenza, di movimenti sospetti presso un’area in disuso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, tenta il furto in un edificio dismesso: i Carabinieri arrestano un 47enne

In questa notizia si parla di: catania - tenta

Catania, finge di essere un agente immobiliare e tenta di vendere un terreno non suo

Incendio vicino all’aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo e sospesi i voli. Si tenta di contenere l’avanzata delle fiamme

Catania, ladro con tronchesina tenta il colpo in via Etnea: arrestato con profumi e vestiti di lusso rubati

Un giovane è stato arrestato a Catania dopo aver tentato di rubare uno scooter parcheggiato in strada. A intervenire sono stati i poliziotti della Squadra Volante che, durante un controllo in via Santa Maria la Grande, lo hanno sorpreso insieme a un complice m - facebook.com Vai su Facebook

Catania, tenta il furto di cavi in rame al Monastero dei Benedettini: i carabinieri denunciano un trentaquattrenne http://dlvr.it/TNTttb - X Vai su X

Catania, tenta il furto di cavi in rame al Monastero dei Benedettini - Avvicinato l’uomo, identificato per un 34enne catanese già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio, gli investigatori hanno notato che aveva le ... Come scrive msn.com

Furto sventato a Catania grazie a una dash cam: arrestati due pregiudicati - Un episodio di furto è stato sventato a Catania grazie alle immagini registrate da una dash cam, che hanno permesso alla Polizia di Stato di individuare e ... Riporta sicilianews24.it