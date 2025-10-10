Catania spacciava sotto casa | arrestato pusher 42enne con oltre 600 grammi di marijuana

Un 42enne catanese è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia di Stato mentre vendeva una dose di droga a un acquirente, ricevendo in cambio del denaro. Lo scambio è avvenuto in via Giudice, nel quartiere San Cristoforo, proprio davanti all'abitazione dell'uomo e sotto gli occhi di una pattuglia della squadra volanti, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio. I poliziotti, intuendo che si trattasse di una cessione di stupefacente, sono intervenuti immediatamente, bloccando pusher e acquirente.

