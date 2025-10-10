Catania restauro del Teatro Massimo e nuova Piazza Bellini | un progetto nel cuore della città

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un piano integrato per la rinascita del centro storico. La Giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino e su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Parisi, ha approvato il progetto esecutivo per il restauro conservativo del Teatro Massimo Vincenzo Bellini e, in continuità con esso, il rifacimento della vicina Piazza Vincenzo Bellini – nota anche come Piazza Teatro Massimo – insieme alle vie adiacenti, via Teatro Massimo e via Michele Rapisardi. Si tratta di un unico grande intervento urbano che unisce due cantieri in un solo disegno architettonico e culturale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

