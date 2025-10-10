Catania restauro del Teatro Massimo e nuova Piazza Bellini | un progetto nel cuore della città
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un piano integrato per la rinascita del centro storico. La Giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino e su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Parisi, ha approvato il progetto esecutivo per il restauro conservativo del Teatro Massimo Vincenzo Bellini e, in continuità con esso, il rifacimento della vicina Piazza Vincenzo Bellini – nota anche come Piazza Teatro Massimo – insieme alle vie adiacenti, via Teatro Massimo e via Michele Rapisardi. Si tratta di un unico grande intervento urbano che unisce due cantieri in un solo disegno architettonico e culturale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: catania - restauro
DOPO RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA, RIAPERTA AL CULTO LA CHIESA DI SAN NICOLÒ Il sindaco Corsaro: «Nuova vita per un bene che rappresenta fede, storia e identità collettiva dei misterbianchesi». Con una solenne celebrazione presieduta d - facebook.com Vai su Facebook
“Il Pirata” al Teatro Massimo Bellini: un trionfo di musica, emozioni e belcanto - CATANIA – Ci sono serate che non si limitano a riempire un teatro, ma si imprimono nell’anima di una città. Secondo cataniaoggi.it
Al Teatro Bellini di Catania debutta la sinfonia “Sikulus” sull’olio - (askanews) – A Catania debutta la sinfonia “Sikulus”, una fantasia per orchestra nata dall’incontro tra musica e olio. Si legge su askanews.it