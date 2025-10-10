Castle Walls il trailer della serie generata con l' AI e realizzata in Turchia
Lo studio turco Ay Yapim ha presentato il trailer della miniserie Castle Walls, interamente realizzata con Intelligenza Artificiale generativa. Ma quali tool sono stati utilizzati per dare vita a questi tre episodi?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
