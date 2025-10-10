Castle Walls il trailer della serie generata con l' AI e realizzata in Turchia

Comingsoon.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo studio turco Ay Yapim ha presentato il trailer della miniserie Castle Walls, interamente realizzata con Intelligenza Artificiale generativa. Ma quali tool sono stati utilizzati per dare vita a questi tre episodi?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

castle walls il trailer della serie generata con l ai e realizzata in turchia

© Comingsoon.it - Castle Walls, il trailer della serie generata con l'AI e realizzata in Turchia

In questa notizia si parla di: castle - walls

Cerca Video su questo argomento: Castle Walls Trailer Serie