Castelnuovo accoglie Le età della Violenza inaugura la mostra di Solomita e Montebugnoli
Domenica 12 ottobre 2025 alle ore 10 presso la Sala Michela Murgia della Biblioteca L. Sepulveda di Castelnuovo Rangone, verrà presentato il progetto espositivo “Le età della violenza" di Roberto Solomita e Anna Montebugnoli.A seguire, alle ore 11.00, sempre a Castelnuovo sarà inaugurata alla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
