Castellabate via libera alla riqualificazione di spazi vuoti da trasformare in locali comunali

Salernotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi di riqualificazione e recupero di vuoti tecnici da adibire a locali comunali e servizi nel pieno centro cittadino della frazione di Santa Maria, in Via Pagliarola a Castellabate. Il cantiereI lavori prevedono la trasformazione dei locali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castellabate - libera

Castellabate: riqualificazione e recupero di spazi vuoti da adibire a locali comunali e servizi in pieno centro - I lavori prevedono la trasformazione dei locali, attualmente murati ed inutilizzabili, in spazi funzionali e interamente dedicati alla collettività ... Si legge su infocilento.it

Bergamo, via libera della Soprintendenza alla riqualificazione di piazza Angelini - L’autorizzazione è stata formalmente rilasciata il 19 agosto, «subordinata all’osservanza di alcune ... Secondo ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Castellabate Via Libera Riqualificazione