Castellabate via libera alla riqualificazione di spazi vuoti da trasformare in locali comunali

È stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi di riqualificazione e recupero di vuoti tecnici da adibire a locali comunali e servizi nel pieno centro cittadino della frazione di Santa Maria, in Via Pagliarola a Castellabate. Il cantiereI lavori prevedono la trasformazione dei locali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: castellabate - libera

Il Comune di Castellabate ripropone il Progetto Nonni Civici per il 2025/2026. Anziani tra 65 e 80 anni possono fare domanda per vigilare scuole, musei, e Villa Matarazzo - facebook.com Vai su Facebook

Castellabate: riqualificazione e recupero di spazi vuoti da adibire a locali comunali e servizi in pieno centro - I lavori prevedono la trasformazione dei locali, attualmente murati ed inutilizzabili, in spazi funzionali e interamente dedicati alla collettività ... Si legge su infocilento.it

Bergamo, via libera della Soprintendenza alla riqualificazione di piazza Angelini - L’autorizzazione è stata formalmente rilasciata il 19 agosto, «subordinata all’osservanza di alcune ... Secondo ecodibergamo.it