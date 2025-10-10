Castagneto Carducci cade da una scala mentre lavora in una cantina vinicola | 60enne in ospedale
È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, ma le condizioni di un 60enne soccorso intorno alle 11 di oggi, venerdì 10 ottobre, dopo una caduta da tre metri di altezza, non sarebbero fortunatamente gravi. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un elettricista, è caduto da una scala mentre. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
