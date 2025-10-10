Cassonetti rovesciati minacce di morte insulti e sputi ai Cc | arrestato 18enne marocchino

Una sfuriata a suon di minacce di morte, insulti e sputi si è tradotta in arresto per un 18enne di origine marocchina con precedenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Cassonetti rovesciati, minacce di morte, insulti e sputi ai Cc: arrestato 18enne marocchino

