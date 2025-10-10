Cassino filo diretto con il Viminale | la Procura al centro della lotta alla corruzione e alla legalità

Frosinonetoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La visita del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Latina, ieri 9 ottobre, è sembrata, almeno all’apparenza, un momento come tanti: un’agenda istituzionale, una stretta di mano, un confronto con i vertici delle forze dell’ordine e i sindaci del territorio. Ma dietro quella foto di rito si. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cassino - filo

Cerca Video su questo argomento: Cassino Filo Diretto Viminale