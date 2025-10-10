Caso Yara e l' infinita vicenda giudiziaria Deve restituire 35mila euro il caso del video di Bossetti

L'ex comandante dei Ris di Parma, Giampietro Lago, dovrà restituire 35mila euro di risarcimento per diffamazione al settimanale “Oggi” in merito alla vicenda legata al noto e controverso video del furgone di Massimo Bossetti che, stando all'esito del processo, girava per ore attorno alla palestra in cui si allenava Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate di Sopra scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata morta in un campo a Chignolo d'Isola il 26 febbraio 2011. La vicenda giudiziaria e la decisione dei giudici Lago aveva querelato per diffamazione 18 giornalisti, i quali avevano scritto che il video del furgone di Bossetti diffuso dai Ris era un fake, ovvero un montaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

