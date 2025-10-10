Caso Osimhen ribellione in casa Juve | Richiediamo parità e Scudetto revocato

In casa Juve c’è malumore per quanto riguarda gli ultimi sviluppi e le ultime rivelazioni in merito al caso legato all’affare tra Napoli e Lille per Victor Osimhen. In questi giorni, è tornato in auge il discorso legato al caso Osimhen: il Napoli, attraverso i rappresentanti legali del presidente Aurelio De Laurentiis, si definisce tranquillo e, al momento, non ci sono presupposti per cui il club azzurro possa rischiare qualcosa dal punto di vista sportivo. Ma è chiaro che la situazione stia monopolizzando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, con un dibattito che si fa sempre più acceso e animato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caso Osimhen, ribellione in casa Juve: “Richiediamo parità e Scudetto revocato”

