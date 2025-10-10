Caso Osimhen il Napoli rischia anche dal punto di vista sportivo? C’è una differenza sostanziale rispetto a quanto era successo con la Juve

Caso Osimhen Napoli, i legali del club parlano di “serenità”: nessuna prova di illeciti, la giustizia sportiva non interverrà. Decisiva un aspetto. Il caso Osimhen torna a scuotere il calcio italiano. La pubblicazione, da parte di La Repubblica, di alcune intercettazioni legate al trasferimento dell’attaccante dal Lille al Napoli, ha riacceso i riflettori su una vicenda complessa, che viaggia su un doppio binario: quello penale e quello sportivo. E se dal primo arrivano notizie preoccupanti per il presidente, dal secondo il club può tirare un sospiro di sollievo. La parola chiave della difesa è “serenità”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

