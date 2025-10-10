Caso Osimhen Auriemma attacca la Juve | Paradossale che facciano i martiri c’è solo da accettare questa cosa

Juventusnews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caso Osimhen, Raffaele Auriemma, noto giornalista e tifoso del Napoli, ha attaccato duramente i bianconeri: le sue dichiarazioni. Un attacco frontale, durissimo e senza giri di parole. Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso il suo profilo X, è intervenuto a gamba tesa sulla polemica a distanza tra il mondo bianconero e il Napoli riguardo al cosiddetto “caso Osimhen”, l’indagine della Procura di Roma sulle presunte plusvalenze fittizie legate al trasferimento del nigeriano dal Lille nel 2020. Auriemma ha risposto per le rime a chi, dal tifo juventino, puntava il dito contro il club partenopeo e la Procura Federale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

caso osimhen auriemma attacca la juve paradossale che facciano i martiri c8217232 solo da accettare questa cosa

© Juventusnews24.com - Caso Osimhen, Auriemma attacca la Juve: «Paradossale che facciano i martiri, c’è solo da accettare questa cosa»

In questa notizia si parla di: caso - osimhen

Caso Osimhen, la “richiesta” di De Laurentiis è chiara: cosa sta succedendo

“Caso” Osimhen, spunta l’incredibile reazione di De Laurentiis: è accaduto negli ultimi giorni

Caso plusvalenze, bomba su Napoli e Juventus: la verità su Osimhen

caso osimhen auriemma attaccaCaso Osimhen, Raffaele Auriemma, noto giornalista e tifoso del Napoli, ha attaccato duramente i bianconeri: le sue dichiarazioni - Caso Osimhen, Raffaele Auriemma, noto giornalista e tifoso del Napoli, ha attaccato duramente i bianconeri: le sue dichiarazioni Un attacco frontale, durissimo e senza giri di parole. Riporta juventusnews24.com

caso osimhen auriemma attaccaAuriemma attacca: "Juve, 41 sentenze di condanna ed etichetta di martire. Rassegnatevi" - La trascrizione di alcune chat private sull'affare Osimhen tra i dirigenti del Napoli, pubblicate su alcuni organi di stampa, hanno fatto letteralmente scatenare l'ambiente juventino, che parla di dis ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caso Osimhen Auriemma Attacca