Caso Orlandi-Gregori l’amica di Mirella rivela | Noi pedinate da auto scura con due uomini forse mediorientali Dissi tutto ai carabinieri ma il verbale è sparito

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io e Mirella prendevamo l’autobus per andare a scuola insieme e mi sono accorta che eravamo seguite da una macchina scura. A bordo c’erano due uomini. Sembravano mediorientali. Questo accadeva circa un anno prima della scomparsa.”. Sono parole, queste, di Simona De Santo, compagna di classe di Mirella Gregori, la quindicenne scomparsa da via Nomentana a Roma il 7 maggio del 1983. La De Santo, oggi cinquantenne è stata ascoltata dalla commissione di inchiesta Orlandi-Gregori che indaga sul mistero delle scomparse di Mirella e della cittadina vaticana Emanuela Orlandi, scomparsa anche lei nel 1983. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

caso orlandi gregori l8217amica di mirella rivela noi pedinate da auto scura con due uomini forse mediorientali dissi tutto ai carabinieri ma il verbale 232 sparito

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Orlandi-Gregori, l’amica di Mirella rivela: “Noi pedinate da auto scura con due uomini forse mediorientali. Dissi tutto ai carabinieri ma il verbale è sparito”

In questa notizia si parla di: caso - orlandi

Caso Orlandi, Pietro su Papa Leone XIV: “Ho fiducia, può essere una speranza”

Caso Orlandi, trovate ossa umane: cosa succede ora

Caso Orlandi, la decisione sulle ossa ritrovate: cosa succede ora

caso orlandi gregori l8217amicaCaso Orlandi-Gregori, amica di Mirella rivela: «Noi pedinate da auto scura con due uomini forse mediorientali. Lo dissi, ma il verbale è sparito» - La testimonianza della compagna di classe rilancia la pista internazionale: «Forse erano mediorientali». Segnala roma.corriere.it

caso orlandi gregori l8217amicaScomparsa Mirella Gregori, persa la testimonianza su un'auto che la pedinava: la relazione con il caso Orlandi - Un anno prima della scomparsa Mirella Gregori e una sua amica sarebbero state pedinate da un'auto: il collegamento con il caso Emanuela Orlandi ... Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Orlandi Gregori L8217amica