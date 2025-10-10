Caso Orlandi-Gregori l’amica di Mirella rivela | Noi pedinate da auto scura con due uomini forse mediorientali Dissi tutto ai carabinieri ma il verbale è sparito

“Io e Mirella prendevamo l’autobus per andare a scuola insieme e mi sono accorta che eravamo seguite da una macchina scura. A bordo c’erano due uomini. Sembravano mediorientali. Questo accadeva circa un anno prima della scomparsa.”. Sono parole, queste, di Simona De Santo, compagna di classe di Mirella Gregori, la quindicenne scomparsa da via Nomentana a Roma il 7 maggio del 1983. La De Santo, oggi cinquantenne è stata ascoltata dalla commissione di inchiesta Orlandi-Gregori che indaga sul mistero delle scomparse di Mirella e della cittadina vaticana Emanuela Orlandi, scomparsa anche lei nel 1983. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

