Caso Noa Lang Borghi è stato chiaro | sentenza netta!

L' olandese è un personaggio misterioso all'interno dello spogliatoio  azzurro:  poco utilizzato fin qui da mister Conte e con uno scarso impatto Noa Lang è arrivato con grandi aspettative nel corso dell'ultima finestra di mercato, dati anche i numeri positivi accumulati nelle esperienze precedenti da Club Brugge e PSV Eindhoven. Tuttavia, l'impatto con la maglia del Napoli è da dimenticare fin qui: pochissimo minutaggio accumulato e scarsa considerazione da parte di mister Conte. Il suo impiego è un mistero: le cose cambieranno di qui in avanti? Borghi "rimprovera" Conte: "Se hai Lang, devi inserirlo!".

Borghi: "Lang non sarà la prima scelta di Conte, ma se ce l'hai devi inserirlo" - Stefano Borghi, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio e, tra le altre cose, si è soffermato anche su Noa Lang

SKY - Il Napoli ha deciso futuro di Noa Lang: "È un investimento ponderato" - Il club azzurro avrebbe le idee chiare su quello che sarà il futuro di Noa Lang, esterno offensivo olandese arrivato in estate in Campania.

