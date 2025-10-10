Caso Noa Lang Borghi è stato chiaro | sentenza netta!

L’ olandese è un personaggio misterioso all’interno dello spogliatoio azzurro: poco utilizzato fin qui da mister Conte e con uno scarso impatto Noa Lang è arrivato con grandi aspettative nel corso dell’ultima finestra di mercato, dati anche i numeri positivi accumulati nelle esperienze precedenti da Club Brugge e PSV Eindhoven. Tuttavia, l’impatto con la maglia del Napoli è da dimenticare fin qui: pochissimo minutaggio accumulato e scarsa considerazione da parte di mister Conte. Il suo impiego è un mistero: le cose cambieranno di qui in avanti? Borghi “rimprovera” Conte: “Se hai Lang, devi inserirlo!”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caso Noa Lang, Borghi è stato chiaro: sentenza netta!

In questa notizia si parla di: caso - lang

Scoppia il ‘caso Noa Lang’: “C’è un motivo per cui non gioca ed è più grave del previsto”

Napoli, scoppia il ‘caso Lang’? Indiscrezione chiara dall’estero

Lang al Napoli è già un caso? Spunta un dato inatteso: è accaduto prima della sosta

A Napoli è già scoppiato il 'caso Noa Lang' Spesi 25 mln (+5 di bonus), ma Conte non lo vede proprio: "È più grave del previsto" Tifosi preoccupati, un talento ma può diventare come Okafor ? https://bit.ly/46dAM9M - facebook.com Vai su Facebook

Negli ultimi fotogrammi della festa dopo il gol di Højlund contro il Genoa c’è un dettaglio che racconta più di tante parole. Mentre il gruppo si stringe in un abbraccio collettivo, Noa Lang resta volontariamente ai margini, accennando una smorfia di disappunto. - X Vai su X

Borghi: "Lang non sarà la prima scelta di Conte, ma se ce l'hai devi inserirlo" - Stefano Borghi, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio e, tra le altre cose, si è soffermato anche su Noa Lang e sul ... Lo riporta tuttonapoli.net

SKY - Il Napoli ha deciso futuro di Noa Lang: "È un investimento ponderato" - Il club azzurro avrebbe le idee chiare su quello che sarà il futuro di Noa Lang, esterno offensivo olandese arrivato in estate in Campania. Lo riporta msn.com