Caso McTominay la previsione fa gioire Conte | ecco perché

Lo scozzese non brilla, ma le parole rivolte a lui fanno ben sperare il tecnico campione d'Italia e i tifosi azzurri. Il Napoli è tornato a comandare, insieme alla Roma, la classifica di Serie A. Dopo sei giornate, gli azzurri hanno ottenuto 5 successi e una sola sconfitta, migliorando anche l'inizio della passata stagione. Un'eccellente partenza, frutto anche degli investimenti fatti in estate. Più di tutti di De Bruyne e Hojlund, assoluti protagonisti delle ultime partite azzurre. Due calciatori che hanno fatto la differenza con prestazioni di livello. Quelle prestazioni che stanno mancando al calciatore simbolo del quarto scudetto, Scott McTominay.

