Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Mi ricordo dell'intercettazione avvenuta dopo l'interrogatorio dove padre e figlio si confrontavano su ciò che avevano detto. Era rilevante perché parlavano dell'interrogatorio. Ricordo comunque che le intercettazioni mi venne chiesto in tutta fretta di trascriverle, tanto è vero che le feci in uno o due giorni, perché il dottor Venditti disse che gli servivano subito le intercettazioni per fare l'archiviazione". A parlare, sentito come testimone nell'inchiesta bresciana sul caso Garlasco, è Giuseppe Spoto, uno dei due carabinieri della polizia giudiziaria perquisito (non indagato) lo scorso 26 settembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Garlasco: Spoto, 'Venditti voleva subito intercettazioni per archiviare Sempio'