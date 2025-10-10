Caso Garlasco | Ordine avvocati Milano ' giustizia ha bisogno di serietà non di palcoscenici'

Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Ogni volta che un processo si trasforma in spettacolo la giustizia perde qualcosa della sua essenza. Non è solo una questione di stile o di opportunità: è una ferita per chi, ogni giorno, opera nel silenzio delle aule per dare voce ai diritti. La giustizia ha bisogno di serietà, non di palcoscenici". Lo afferma Antonino La Lumia, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano facendo riferimento anche al caso Garlasco. "La continenza non è debolezza, ma la forma più alta di forza morale: la capacità di trattenere quando tutti gridano, di ragionare mentre gli altri semplificano, di non cedere alla tentazione di un microfono o di un titolo facile" aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

