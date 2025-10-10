Caso Garlasco | Ordine avvocati Milano ' giustizia ha bisogno di serietà non di palcoscenici'
Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Ogni volta che un processo si trasforma in spettacolo la giustizia perde qualcosa della sua essenza. Non è solo una questione di stile o di opportunità: è una ferita per chi, ogni giorno, opera nel silenzio delle aule per dare voce ai diritti. La giustizia ha bisogno di serietà, non di palcoscenici". Lo afferma Antonino La Lumia, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano facendo riferimento anche al caso Garlasco. "La continenza non è debolezza, ma la forma più alta di forza morale: la capacità di trattenere quando tutti gridano, di ragionare mentre gli altri semplificano, di non cedere alla tentazione di un microfono o di un titolo facile" aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: caso - garlasco
Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E’ Stata Seviziata!
Caso Garlasco, stop del procuratore: “Su attività pm solo congetture che creano confusione”
Pavia, la nota del Procuratore sul Caso Garlasco: «Troppe speculazioni, parli solo chi indaga»
Non solo il caso Sempio-Garlasco, nuova accusa di corruzione per l’ex procuratore Venditti - X Vai su X
Un appunto sequestrato nella casa di Sempio scuote il caso Garlasco: "Una delle foto sembra proprio mio figlio Andrea" - facebook.com Vai su Facebook
Caso Garlasco: Ordine avvocati Milano, 'giustizia ha bisogno di serietà non di palcoscenici' - "La continenza non è debolezza, ma la forma più alta di forza morale: la capacità di trattenere quando tutti gridano, di ragionare mentre gli altri semplificano, di non cedere alla tentazione di un ... Lo riporta iltempo.it
Garlasco, Lovati nei guai: l’Ordine valuta sanzioni per le frasi choc pronunciate dall’avvocato di Sempio - Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, sotto accusa per le dichiarazioni a Fabrizio Corona: la Procura lo smentisce, l’Ordine indaga ... Riporta panorama.it