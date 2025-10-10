Caso Garlasco la Finanza chiese accertamenti sui conti delle gemelle Cappa | i nomi spariti dalle carte dell’inchiesta

Open.online | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza di Brescia ha chiesto di effettuare «mirati accertamenti bancari» anche sui conti delle  gemelle Cappa, Paola e Stefania, cugine della giovane uccisa a Garlasco nel 2007. La richiesta compare in un’annotazione datata  30 luglio 2025, nella quale i finanzieri domandano ai magistrati di indagare sui movimenti bancari di più persone, tra cui anche Fabio Lambertucci, il giudice che nel 2017 – su richiesta dell’allora procuratore aggiunto  Mario Venditti  –  archiviò la posizione di Andrea Sempio, amico di Chiara Poggi e sospettato dell’omicidio. I nomi scomparsi dai documenti successivi. 🔗 Leggi su Open.online

